Юрий Башмет дал концерт для беженцев из Донбасса в Клину

Народный артист СССР Юрий Башмет выступил перед беженцами из ДНР и ЛНР в Клину. Он дал концерт вместе с «Солистами Москвы» в музее-заповеднике Чайковского.

Эвакуированных из Донбасса людей временно разместили в детском оздоровительном лагере «Звонкие голоса». Башмет устроил для них концерт вместе с «Солистами Москвы». Прийти на выступление могли и жители Клина. Вход для всех желающих в музее-заповеднике был бесплатным.

В программе прозвучал струнный секстет Чайковского «Воспоминание о Флоренции». По словам Башмета, он с удовольствием откликнулся на предложение дать концерт.

«Считаю, что классическая музыка уводит людей в хорошую сторону, душа увеличивается в размере, объединяет и делает людей лучше, добрее — это 100%. Сегодня концерт посвящается людям, которые оказались в очень сложной ситуации. Сочувствие и участие — это то, что мы можем», — сказал артист.

После концерта жители Луганска и Донецка поделились эмоциями и рассказали, как они обустроились Подмосковье.

«Нас не только поселили, не только кормят, обувают и одевают в самое необходимое. Все с нами возятся, как мамочка с детками», — рассказала беженка из ДНР Елена Коровкина.

Также для беженцев из Донбасса в поселке Чайковский городского округа Клин устроили празднование Масленицы.