Празднование Масленицы устроили для беженцев из Донбасса в Подмосковье

Празднование Масленицы устроили для беженцев из Донбасса в поселке Чайковский городского округа Клин Московской области. Организатором мероприятия стала заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества и руководитель объединения «Сторонники „Единой России“» Ольга Занко (Амельченкова).

На праздник проводов зимы собрались более 300 беженцев, размещенных в оздоровительном лагере.

Организаторы приехали на праздник не с пустыми руками. Они привезли различные варенья отечественных производителей, чтобы угостить участников празднования. Ольга Занко помогала детям накладывать варенье на блины.

«Ты знаешь, почему на Масленицу надо есть блинчики? Это символ Солнца, наступающей Весны. Чем больше съешь, тем быстрее весна наступит», — заявила депутат одной из девочек, которая попросила малинового варенье.

Участники празднования пели песни и принимали участие в конкурсах. Приехавшие из Донбасса люди поблагодарили всех, кто их принял и помог в это сложное время.

«Я бы хотела от всех нас передать вам слова большой благодарности за такой радушный, теплый прием. Нам оказывают такое внимание — прекрасно кормят, заботятся, обеспечены всем необходимым», — заявила одна из жительниц ДНР.

Представители администрации городского округа показали депутату детский сад, куда более 30 воспитанников, приехавших из Донбасса. Там же работают воспитатели из ДНР. Когда дети только прибыли, то им впервые поставили прививку от кори. Из-за военных действий раньше сделать этого было нельзя.

В Московской области для многих переселенцев уже нашли работу. Местные компании берут их к себе на обучение, а потом помогают с трудоустройством

Беспокоила беженцев и невозможность связаться с родственниками, оставшимися в республиках, — многие покидали свои дома в спешке, взяв только самые необходимые вещи и документы.

«Семьи всегда должны быть на связи. Узнав о проблеме с телефонами, предложила свою помощь и сегодня привезла средства связи. Теперь родственники смогут созваниваться регулярно», — рассказала Ольга Занко.

Депутат отметила, что вся Россия помогает беженцам из Донбасса. Беда стала общей. Праздник для беженцев помогли организовать власти Московской области, городского округа, депутаты и некоммерческие организации. Ольга Занко отметила, что только вместе удастся помочь и побороть несправедливость с которой столкнулись жители Донбасса.