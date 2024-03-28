Подмосковье 28 марта 2024, 11:16 Юным жителям Воскресенска вручили первые паспорта Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Торжественная церемония вручения первых паспортов юным гражданам России прошла в Воскресенске. Вместе с главным документом ребята получили именные поздравления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и памятные подарки.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ксения Архипова поздравила школьников с получением первых в их жизни паспортов.

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«Получая паспорт, вы становитесь полноправными гражданами нашей страны. Это большая честь и большая ответственность!» — сказала Ксения Геннадьевна.

В начале марта еще восемь ребят получили свои первые документы от главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина.

Такие торжественные церемонии давно стали патриотической традицией Подмосковья. Ребята встречаются с руководством муниципалитетов, узнают о приобретенных правах и обязанностях, а также рассуждают о будущем родного округа и страны.

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