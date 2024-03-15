Подмосковье 15 марта 2024, 12:09 Церемония вручения паспортов подросткам прошла в Воскресенске Медиасток.рф

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Церемония вручения паспортов юным гражданам России прошла в Воскресенске. Восемь ребят получили свои первые документы в торжественной обстановке.

С получением паспортов подростков поздравил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Он также вручил ребятам памятные подарки и именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«У нас умная, талантливая и целеустремленная молодежь. Поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами нашей страны. Уверен, что каждого из них ждет успех и счастливое будущее!» — сказал Алексей Малкин.

После торжественной части прошел концерт, на котором выступили местные артисты.

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