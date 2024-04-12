Подмосковье 12 апреля 2024, 17:57 Юным жителям Мытищ вручили первые паспорта в День космонавтики

Читать 360tv в

В День космонавтики в городском округе Мытищи 14 мальчишек и девчонок получили свой первый документ. С важным событием школьников поздравила Герой России, летчик-космонавт, третья женщина-космонавт в истории СССР и России, почетный гражданин Мытищ Елена Кондакова.

Для юных мытищинцев стало большой честью получить паспорт гражданина в годовщину первого полета человека в космос. Елена Кондакова поздравила ребят и выразила уверенность, что каждый из них воплотит в жизнь свои мечты и совершит множество благих поступков.

Реклама

«И спустя несколько лет мы будем гордиться тем, что их путь начался именно здесь, в Мытищах. Возможно, некоторые из них отправятся на исследование космоса, создадут новаторские машины, в то время как другие станут преподавателями, медиками или учеными. Но самое важное — чтобы они все стали добрыми людьми», — отметила почетный гражданин Мытищ Елена Кондакова.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».