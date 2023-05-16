Подмосковье 16 мая 2023, 22:53 Юный житель Сергиева Посада спас родную деревню от лесного пожара

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В одной из деревень Сергиева Посада едва не загорелись дома. Огонь мог перекинуться с горевшего лесного массива, однако трагедию предотвратил 10-летний Алексей Поляков.

В начале апреля юный местный житель вместе с другом ехал через лес. Мальчики увидели небольшой пожар и начали его тушить. При этом школьники не сразу смогли оценить его масштаб. После этого ребята вызвали помощь.

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«Увидели его и начали тушить, потом мы немного растерялись и вызвали пожарных <…> [Сначала] был маленький огонь, мы подумали, что это было все, а потом мы поглядели туда, а там уже был очень большой и сильный огонь», — пояснил Алексей Поляков.

После происшествия мальчик рассказал, что совершил поступок не из-за героизма. Рядом с лесным пожаром находится деревня, где живет его семья.

«Деревня, в конце концов, рядом, могли бы загореться и наши соседи, и мы. Да и просто лес жалко. А Лешка вырос среди всего этого, он родился в деревне уже», — сообщила мама героя Татьяна Полякова.

Алексей признался, что мечтает быть пожарным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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