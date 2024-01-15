Подмосковье 15 января 2024, 15:38 Юный житель Луховиц Арсений Сухогузов сыграл в шахматы с заслуженным мастером спорта России Пресс-служба образовательного центра «Взлет»

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Юный шахматист Арсений Сухогузов из Луховиц сыграл партию с президентом Федерации шахмат Московской области, заслуженным мастером спорта России Сергеем Карякиным. Мечта Арсения исполнилась благодаря акции «Елка желаний».

Письмо участника программы по шахматам образовательного центра «Взлет» с елки снял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Партии получились очень интересными. Спасибо Арсению за увлекательную игру и теплую беседу. Желаю ему дальнейших побед в турнирах», — подчеркнул Карякин.

Напомним, всероссийская акция «Елка желаний» уже не первый год исполняет заветные мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Губернатор Андрей Воробьев снял с ели три шара, внутри которых — открытки с самыми искренними пожеланиями от юных Саши, Матвея и Димы.

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