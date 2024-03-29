Подмосковье 29 марта 2024, 12:46 Юный житель Лобни победил на всероссийском турнире по фехтованию Медиасток.рф

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Ученик школы № 3 в Лобне успешно выступил на всероссийском турнире по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь» памяти Владимира Мошталева. Юноша показал высокий уровень мастерства и занял 1-е место.

Аркадий занимается в спортивной школе олимпийского резерва по летним видам спорта. В юном возрасте он уже является кандидатом в мастера спорта. Его тренирует Наталья Муршудова.

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Первенство региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет прошло в Подмосковье в минувшие выходные. Один из участников представит регион на соревнованиях Центрального федерального округа.

Ранее пресс-служба администрации городского округа Лобня сообщила, что воспитанник «Академии спорта» Ника Митаишвили выступил на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо. Парень также стал победителем первенства региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.

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