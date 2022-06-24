Юный спортсмен из Истры стал трехкратным чемпионом России по кикбоксингу

Четырнадцатилетний Михаил Харюк в третий раз стал чемпионом России по кикбоксингу. В соревнованиях в Барнауле приняли участие около тысячи бойцов. Об этом сообщили в РИАМО.

Юный спортсмен не раз побеждал на первенствах Подмосковья, получил немало кубков и грамот областного Минспорта и уже дважды становится чемпионом России. Очередная победа не заставила себя ждать — на соревнованиях в Барнауле Михаил снова стал чемпионом. Тренер Сергей Байков рассказывает: мальчик пришел в секцию в четыре года, тренировки занимали большую часть его свободного времени в течение одиннадцати лет.

«Сейчас у меня цель — стать чемпионом мира. Во взрослой жизни я бы хотел стать учителем физкультуры и совмещать эту работу с тренерской», — поделился боец.

Победа в соревнованиях принесла парню и звание кандидата в мастера спорта. Тренер считает, что вскоре Михаил выполнит все нормативы, чтобы стать чемпионом мира.

Источник фото: телеканал «360»

«У Михаила хорошие физические данные. И по характеру он парень настойчивый. После соревнований в Барнауле я ему советовал отдохнуть, а через час увидел, как он тренируется. Наверное, главное для спортсмена — дисциплина и настойчивость», — сказал тренер.

Под руководством Сергея Байкова чемпионами стали уже три спортсмена. Сейчас в его секции занимаются 30 ребят.