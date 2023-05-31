Подмосковье 31 мая 2023, 03:30 Юных жителей Коломны наградили за участие в акции «Сдай старые шины на Мегабак» Министерство ЖКХ МО

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Участники из СШОР по академической гребле из Коломны отметили наградами за участие в весенней акции «Сдай старые шины на Мегабак». Молодые люди собрали более 100 покрышек, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

D клубе занимаются более 100 учеников. Их старые покрышки доставили на завод по переработке «ОрисПром».

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«Общая масса отобранного в Подмосковье вторичного сырья с 2019 года составляет более 10 миллионов тонн, что равнозначно порядка 1,4 годовых объема ТКО, поступающих на КПО Московской области», — сообщил министр Антон Велиховский.

В Московской области реализуется проект «Мегабак» по сбору вторичного сырья от населения. На пунктах принимают шины, электронно-бытовую технику, стекло, текстиль, алюминий, пластик, бумагу, картон, батарейки, лампы и градусники. На них уже собрали более 167 тысяч кубометров крупногабаритных отходов.

«Развитие у молодого поколения осознанного отношения к обращению с вещами, которые уже стали не нужны, мы закладываем фундамент в развитии экономики замкнутого цикла», — заявила председатель ассоциации Лилия Белова.

В 2022 году Подмосковье удалось перевыполнить целевые показатели ТКО, установленные нацпроектом «Экология» в части формирования комплексной системы по обращению с ТКО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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