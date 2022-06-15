Юные жители Фрязина получили первые паспорта

Молодым жителям Фрязина вручили первые паспорта. Торжественная церемония состоялась на стадионе спортивного комплекса «Олимп».

Главный документ гражданина получили семеро ребят. Глава городского округа Дмитрий Воробьев поздравил юношей и девушек с вступлением во взрослую жизнь.

«Я думаю, ребятам это мероприятие запомнится на всю жизнь, и они с гордостью пронесут звание гражданина и будут прославлять городской округ Фрязино на всём своём жизненном пути», — подчеркнул глава округа.

Кроме паспортов юные жители Фрязино получили поздравительный адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.