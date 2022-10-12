Юные ученые представили умный контейнер для продуктов на конференции в Балашихе | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Юные ученые представили умный контейнер для продуктов на конференции в Балашихе

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Более 200 педагогов и школьников приняли участие конференция базовых школ РАН, которая прошла в Балашихе. Участники обменялись опытом, рассказали о своих успехах и представили новые разработки.

Школьники показали, как с помощью компьютера и 3D принтера решать геометрические задачи, поделились приемами компьютерного моделирования местности. Ребята продемонстрировали результат биологической экспедиции по Подмосковью, представили биоразнообразие флоры и фауны региона. Большой интерес вызвал проект «Умный контейнер». Ребята смоделировали устройство, позволяющее определять свежесть и качество помещенного в бокс продукта.

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«Уже три года в Подмосковье реализовывается большой проект РАН. Шесть наших школ успешно обучают юных ученых. Мы видим их успехи на всероссийских и международных олимпиадах, а также на экзаменах», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В школах РАН дети осваивают современные методы научных исследований, работают в научных сообществах под руководством известных ученых, а также используют для образования ресурсы научных институтов.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что в число школ-участников входят Балашихинский лицей, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Химкинский лицей, Одинцовский десятый лицей и Долгопрудненская гимназия.

Ранее стало известно, что педагоги из Подмосковья стали победителями и призерами профессиональных конкурсов. Так, статус «Учитель года» получил преподаватель истории из Орехово-Зуева. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев, подводя итоги первого учебного модуля. Преподаватель мехатроники и мобильной робототехники Раменского колледжа Максим Широков попал в топ-10 всероссийского конкурса «Мастер года», а Екатерина Казарова из Дмитрова — в топ-5 конкурса «Воспитатель года».

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