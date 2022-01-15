Андрей Воробьев поблагодарил легенд хоккея за матч с дворовой командой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил знаменитых российских хоккеистов, принявших участие в матче с дворовой командой. Встреча состоялась 15 января в подмосковной деревне Путилково в Красногорском районе.

«Спасибо звёздам <...> и всем, кто участвовал в этом ярком матче. Этот спорт у нас очень любят и взрослые, и ребята, а мы помогаем — в этом сезоне залили больше 250 хоккейных коробок по области», — написал Воробьев в своем Instagram.

Матч с участием звезд советского и российского хоккея прошел в деревне Путилково в субботу, 15 января. Ранее сообщалось, что в состав команды «Легенды хоккея» вошли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов и другие мировые звезды.

Против них сразится «Команда двора», состоящая из местных жителей. Ее тренирует Максим Петров — сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова.

Победителей и проигравших не было. Встреча завершилась ничьим результатом.