Подмосковье 19 марта 2024, 16:13 Юные спортсмены из Химок победили на первенстве Центрального федерального округа по настольному теннису Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Химкинские спортсмены Алина Савостикова и Тимофей Уляшев стали лидерами на первенстве Центрального федерального округа по настольному теннису среди участников до 14 лет. Ребята тренируются в училище олимпийского резерва № 3.

В одиночных играх Алина и Тимофей не оставили шансов конкурентам, заняв первые места. Еще один теннисист из Химок, Дениз Якын, получил персональное приглашение на Первенство России. В борьбе за титулы в этом турнире участвовали более 190 спортсменов из 17 уголков нашей страны.

Реклама

«Наши спортсмены показали отличный результат и достойную игру. Очень приятно, что подрастающее поколение активно участвует в общественной и спортивной жизни городского округа Химки», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее химкинские теннисисты уже показали класс на чемпионате ЦФО, выиграв несколько наград разного достоинства за команду Московской области: золото в парном женском разряде, серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу в парных играх среди юношей и девушек. В том турнире приняли участие 120 игроков из 15 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».