Подмосковье 29 марта 2024, 09:20 Юные хоккеисты из Балашихи посетили мастер-класс профессиональных спортсменов клуба «Витязь» Пресс-служба администрации города или района

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Воспитанники детских хоккейных школ Балашихи приняли участие в мастер-классе от профессиональных спортсменов клуба «Витязь». Он прошел на арене «Орион Технопул» в микрорайоне Железнодорожном.

Хоккеисты провели мастер-класс для команд «Технопул-Р» и «Строитель». Участие в открытой тренировке приняли около 40 ребят. Они также смогли взять автографы у известных спортсменов.

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«Сегодня работали над катанием и владением клюшкой. Эмоции самые положительные. Давно не улыбался. Вспомнил себя маленьким, когда приходили ребята со взрослой команды и передавали нам опыт — это непередаваемые ощущения», — рассказал нападающий ХК «Витязь» Иван Воробьев.

Перед началом занятия на льду выступила мастер спорта по фигурному катанию, вице — чемпионка финала Кубка России Вероника Петеримова.

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