06 марта 2024, 18:14
Юные гитаристы из Воскресенска дали концерт в честь наступающего 8 Марта
В преддверии Международного женского дня, в доме культуры «Юбилейный» в Воскресенске состоялась концертная программа «Ритмы весны». Праздник объединил таланты разных поколений, создавая теплую и радостную атмосферу.
Особенно запомнилось зрителям выступление студии игры на гитаре «Музыкальная лаборатория» под руководством Оксаны Белобородовой. Выступление юных музыкантов было наполнено глубокими чувствами к Родине и весенним оптимизмом.
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Самым трогательным стало выступление юных талантов из студии подготовки к школе «Все Знайка» под руководством Ольги Мальгиной. Стихи о весне и маме, исполненные детьми, вызвали волну нежности и теплых эмоций среди аудитории.
Каждый номер концерта стал настоящим подарком для всех присутствующих.
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Концерты
Воскресенск
8 Марта
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