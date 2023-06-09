Подмосковье 09 июня 2023, 12:37 Юнармейцы из Солнечногорска вошли в топ-5 на военно-спортивной игре «Победа»

Читать 360tv в

Солнечногорская команда юнармейцев «Zащитники» вошла в пятерку сильнейших на подмосковном этапе военно-спортивной игры «Победа», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За победу боролись 19 сборных.

Участникам необходимо было пройти несколько испытаний. Солнечногорцы играли уверенно, но команде не хватило всего одного очка, чтобы занять призовое третье место. В итоге — четвертые.

Реклама

Победители, а также сильнейшие юнармейцы по итогам игры пройдут отбор в сборную «Патриоты Подмосковья». Они примут участие в финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».