Подмосковье 05 июня 2023, 17:56 Юнармейцы из Солнечногорска победили на ежегодных соревнованиях «Красные соколы»

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Участники военно-патриотического клуба «Виктория» из Солнечногорска выиграли кубок «Красные соколы», который прошел 4 июня. За победу боролись сборные команды из Москвы и Подмосковья.

Соревнования прошли на базе спортивно-патриотического центра «Крылья» в рабочем поселке Монино. Ребятам предстояло пробежать 3,5 километра с препятствиями, выполняя задания по разным военным дисциплинам. По пути встречались как естественные препятствия (речка, грязь), так и искусственные (паутинка, пролазы и прочие).

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Победителей определили в двух возрастных категориях. Солнечногорская команда «Виктория» стала первой в младшей категории, где участвовали ребята от 12 до 15 лет.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.