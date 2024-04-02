Подмосковье 02 апреля 2024, 16:23 Юнармейцы из Мытищ вошли в число лучших отрядов в России пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Команда мытищинского дома «Юнармии» приняла участие во всероссийском смотре-конкурсе. Ребята смогли выделиться и заслужили место в топ-25 категории «Дома „Юнармии“, претендующие на получение материально-технического оснащения».

Конкуренция на конкурсе выдалась очень высокой. Организаторам пришло свыше 90 заявок из 31 региона Российской Федерации.

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Дом «Юнармии» при школе № 3 имени Феофанова в Мытищах заработал в ноябре прошлого года. Здесь ребята не только учатся, но и общаются с единомышленниками и тренируют полученные навыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах Подмосковья начали принимать заявления от будущих учеников первых классов. Первая волна записи в школы продлится в регионе до конца июня.

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