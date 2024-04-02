02 апреля 2024, 16:23
Юнармейцы из Мытищ вошли в число лучших отрядов в России
Команда мытищинского дома «Юнармии» приняла участие во всероссийском смотре-конкурсе. Ребята смогли выделиться и заслужили место в топ-25 категории «Дома „Юнармии“, претендующие на получение материально-технического оснащения».
Конкуренция на конкурсе выдалась очень высокой. Организаторам пришло свыше 90 заявок из 31 региона Российской Федерации.
Реклама
Дом «Юнармии» при школе № 3 имени Феофанова в Мытищах заработал в ноябре прошлого года. Здесь ребята не только учатся, но и общаются с единомышленниками и тренируют полученные навыки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах Подмосковья начали принимать заявления от будущих учеников первых классов. Первая волна записи в школы продлится в регионе до конца июня.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Мытищи
Реклама
Реклама