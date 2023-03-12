Подмосковье 12 марта 2023, 04:25 Юная жительница Бронниц стала лауреатом II степени в конкурсе эстрадной песни

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Жительница Бронниц Даяна Оганисян в свои 14 лет получила звание лауреата II степени в открытом областном конкурсе эстрадной песни. Конкурс проходил онлайн.

«Мне очень нравится атмосфера концерта, приятное чувство, мандраж», — сообщила юная вокалистка.

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Оганисян было шесть лет, когда она пришла в школу искусств. Сначала ее взяли в хоровое отделение, а затем преподаватель Снисаренко Галина предложила маме перевести девочку на вокал.

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«Первый концерт, первый номер запомнили все: и я, и мама, и Даяна. Она проплакала с третьего куплета и до конца песни», — сообщила педагог.

В 13 лет у девочки случился первый сольный концерт. Оганисян исполнила композиции нескольких эпох, жанров, а также песни на трех языках.

«Я считаю главное, что меня подтолкнуло вперед Галина Владимировна. Не думаю, что без нее смогла бы», — поделилась исполнительница.

Помимо вокала девочка играет на фортепиано. В будущем Оганисян мечтает петь на большой сцене. В планах записать свой альбом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школу в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят к началу учебного года.

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