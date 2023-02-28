Подмосковье 28 февраля 2023, 10:08 Синхронистка из Чехова выиграла золото и бронзу на первенстве России

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Валерия Плеханова из Чехова заняла первое место на первенстве России по синхронному плаванию в дисциплине «соло». Турнир прошел во дворце спорта «Олимпийский» с 20 по 26 февраля.

В соревнованиях приняли участие свыше 420 спортсменов из 21 региона страны. Первое место в дисциплине «соло» досталось 13-летней Валерии, а в «дуэте» она заняла третье место в паре с Анастасией Никитенко.

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«Занимаюсь синхронным плаванием у тренера Оксаны Самохваловой в спортшколе по водным видам спорта под руководством трехкратной олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной. Считаю, что шансы на победу есть у всех, нужно стараться. Спорт мотивирует меня в жизни, дисциплинирует», — поделилась девушка.

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