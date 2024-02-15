Подмосковье 15 февраля 2024, 18:13 Юлия Купецкая передала гуманитарную помощь бойцам СВО из Мытищ Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела встречу с военнослужащими спецоперации в отделении партии «Единая Россия». Бойцам с позывными Арчи и Эстрада, которые служат в зоне СВО уже 1,5 года, передали гуманитарную помощь.

По адресной заявке собрали печки-буржуйки, бензопилы, теплые сапоги, генератор, термобелье, продукты питания, аптечки. Передали также открытки от мытищинских школьников и вязаные носки от участниц «Активного долголетия».

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Во время беседы Арчи подчеркнул, что на фронте важно использовать смекалку и нестандартные решения. В связи с этим, любая помощь для военнослужащих имеет большую ценность.

У военнослужащих также есть запрос на стройматериалы и средства связи. Администрация Мытищ обещает не оставить эту просьбу без внимания и сформировать заявку на необходимые материалы.

В Мытищах работает штаб, где оказывается помощь бойцам спецоперации и их семьям. Расположен он по адресу: улица Мира, 9, кабинет 2. Гуманитарную помощь можно передать также в местном отделении «Единой России» по адресу: улица Мира, 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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