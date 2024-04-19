Подмосковье 19 апреля 2024, 09:49 Юлия Кленова из Коломны построила ферму благодаря госпрограмме Юлия Кленова из Коломны построила ферму Телеканал «360»

Читать 360tv в

Жительница Коломны Юлия Кленова воплотила мечту — построила ферму. Она прошла обучение в «Школе фермеров», а после присоединилась к программе «Агростартап», с помощью которой женщина и открыла собственное дело.

Юлия Кленова по образованию агрохимик, она окончила Тимирязевскую академию. Несколько лет работала по специальности. Будучи в четвертом декретном отпуске, она поступила в «Школу фермеров». Одной из тем лекций стала программа «Агростартап».

Реклама

Женщина разработала свой бизнес-проект. Теперь у нее 20 коров айрширской породы, есть техника для заготовки кормов и земельный участок — шесть гектаров.

Коровы дают порядка 80 литров вкусного молока высокой жирности. Продукцию Юля реализует среди местных жителей, а в будущем планирует выезжать в город. Емкость для перевозки молока глава фермерского хозяйства уже приобрела.

«У меня желание идти вперед, развивать, хочу чтобы узнавали, на ярмарки ездить, чтобы нравился продукт», — поделилась Юлия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».