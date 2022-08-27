Юбилейный матч проекта «Выходи во двор» прошел в Королеве

Десятый матч проекта «Выходи во двор» прошел на стадионе «Вымпел» в родном городе Андрея Тихонова Королеве.

В возрасте девяти лет Андрей Тихонов был приглашен в футбольную секцию клуба «Вымпел», где он и начал свой путь к профессиональному спорту.

«В семь лет я начинал, как все эти ребята, на стадионе «Вымпел» в Королеве. Доиграл до 18 лет, потом армия два года, вернулся. Отсюда началась карьера, которая развивалась на протяжении 30 лет. Я очень счастлив сейчас быть в своем родном городе, на новом стадионе», — поделился Андрей Тихонов.

На поле стадиона «Вымпел» в составе команды «Легенды футбола» вышли: Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов. На воротах звезд футбола стоял Александр Филимонов. Бессменным тренером команды выступил Валерий Гладилин. Комментировали матч спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

По традиции в составе команды «Легенд» сыграл житель Королева Алексей Чехлов — победитель традиционного розыгрыша проекта «Беговая лига Подмосковья». Алексей — воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Вымпел», призер областных и международных турниров в качестве капитана команды.

Десятый матч серии проекта «Выходи во двор» 27 августа собрал на трибунах стадиона более 3500 болельщиков. Пока «Легенды» ведут беспроигрышную серию. Девятая игра в Ногинске закончилась в пользу звездной команды с минимальным разрывом, победа «Легендам» далась в очень напряженной борьбе. Кроме того, трижды были зафиксированы ничейные результаты встреч.

Десятый, юбилейный матч проекта вновь прошел в пользу команды легенд. Профессионалы обыграли любителей со счетом 8:3.

«Десятый матч в рамках серии „Выходи во двор“ стал одним из самых многочисленных по посещаемости. 3500 болельщиков собралось на стадионе, царила атмосфера настоящего большого футбола. Это, безусловно, говорит о популярности проекта среди жителей — за летний сезон матчи посетили свыше 25 000 жителей и гостей Подмосковья. И, независимо от счета на табло, в этом проекте нет проигравших! Мы будем укреплять и развивать традиции этого уникального спортивного мероприятия при поддержке наших „Легенд“», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Совсем скоро легенды футбола посетят Мытищи, Звенигород и Ленинский городской округ.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.