Подмосковье 08 января 2023, 20:04 Юбилейный фестиваль колокольного звона прошел в храме Преображения Господня под Волоколамском

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Звонари из храмов и монастырей Московской области приняли участие в пятом фестивале колокольного звона под Волоколамском. Состязание стало традиционным рождественским событием для прихожан храма Преображения Господня.

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Перед началом соревнований настоятель храма Никита Митякин благословил звонарей, после чего девять мастеров отправились на колокольню. Участники били в колокола около двух часов, несмотря на рождественские морозы.

Удивил своим мастерством жителей и гостей села Спас старший звонарь храма Преображения Господня Роман Пискун.

«Мой путь начинался с коллекционирования маленьких колокольчиков. Но я приобретал не все подряд сувениры, а только те, которые, по моему мнению должным образом звучали. Коллекция росла, а в один из дней я попал в этот храм и увидел тренажер для колокольного звона. Здесь был отец Владимир, мой будущий учитель. Он увидел мой интерес и спросил, хочу ли я научиться. Я серьезно отнесся к данному занятию и со временем уже сам стал старшим звонарем храма, где начинался мой путь», — рассказал старший звонарь храма Преображения Господня Роман Пискун.

Также в соревнованиях звонарей приняли участие мастера из Рузы, Красногорска, села Теряево и других округов Подмосковья.

Ранее стало известно, что мощи Николая Чудотворца привезли в Георгиевский храм Дедовска в канун Рождества.

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