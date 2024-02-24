Подмосковье 24 февраля 2024, 19:45 Юбилейная «Гонка Легкова» с участием пяти тысяч человек прошла в Сергиево-Посадском округе Источник фото: Дарья Леонова

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Юбилейная лыжная «Гонка Легкова» с участием именитых спортсменов России прошла в городе Пересвете Сергиево-Посадского городского округа на территории парк-отеля «Русские сезоны». Более пяти тысяч лыжников приняли участие в соревновании.

В числе профессионалов — Александр Большунов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Легков и другие спортсмены.

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По словам серебряного призера Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александра Панжинского, гонка собрала большое количество лыжников и биатлонистов, все получили большое удовольствие.

«Настроение фантастическое, праздничное! Я насладился дистанцией в 20 километров. С одной стороны, много, с другой стороны, пролетела незаметно, и я наслаждался каждым километром дистанции. Спасибо всем организаторам, спасибо Саше Легкову», — сказал Панжинский.

Юбилейная «Гонка Легкова» в этом году стала особенно масштабной и по количеству участников, и по количеству именитых спортсменов.

Победителями на дистанции 20 километров среди мужчин стали профессиональные спортсмены. Первое место завоевал Александр Большунов, второе место у Сергея Адашева, а на третьем — Алексей Червоткин.

Вероника Степанова, Анастасия Кулешова и Мария Истомина стали победительницами гонки среди женщин-профессионалов.

«Я очень рада была сегодня выйти на старт и провести гонку на такой замечательной трассе», — рассказала Екатерина Юрлова-Перхт, чемпионка мира по биатлону.

Победителей приветствовали громкими аплодисментами зрители, родственники и друзья лыжников.

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