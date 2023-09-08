Подмосковье 08 сентября 2023, 09:21 Мособлдума напомнила о горячей линии по вопросам избирательного процесса РИА «Новости»

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Губернаторские выборы стартовали в Подмосковье 8 сентября. Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов привал жителей исполнить свой гражданский долг. В ведомстве напомнили, что задать волнующие вопросы можно по телефону горячей линии +7 (499) 550-60-89.

В Подмосковье также проголосуют за представителей Совета депутатов в 10 муниципалитетах и депутата Мособлдумы по Пушкинскому избирательному округу № 17. По словам Брынцалова, все избирательные участки подготовили к процедуре, а работники комиссий прошли необходимое обучение.

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«Приглашаю всех жителей Московской области принять участие в голосовании и выразить позицию по дальнейшему развитию своего города и региона. Знаю, что для многих семей, как и для моей, посетить избирательный участок — это традиция. Уверен, что, как и во все предыдущие годы, жители Подмосковья покажут свое участие, активность и неравнодушие к будущему своей малой Родины», — сказал он.

Все участки обеспечили необходимым оборудованием: видеонаблюдением и камерами видеорегистрации. На них будут записывать процедуру выборов.

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