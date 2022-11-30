Подмосковье 30 ноября 2022, 16:38 Ящики для писем Деду Морозу установили в 77 парках Подмосковья

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Подмосковные парки стали участниками доброй новогодней акции «Почта Деда Мороза». Ящики для сбора писем зимнему волшебнику установили в 77 населенных пунктах региона.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что Подмосковье участвует в акции третий год. За это время многие дети привыкли к тому, что написанное письмо с самыми заветными пожеланиями можно опустить в специальный почтовый ящик. Ребята пишут Деду Морозу о том, как они себя вели в этом году, чему научились и каких высот достигли. Ненароком юные писатели не забывают упомянуть о том, что хотелось бы обнаружить под елкой в праздники.

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«Отправка письма Деду Морозу — задача волнительная и ответственная. Для многих это станет ярким событием, которое останется в памяти на всю жизнь. Приходите в парки Подмосковья всей семьей и опускайте письма в специальные ящики. О бережной доставке мы с радостью позаботимся», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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«Акция проводится при поддержке благотворительного фонда „Путь детства“. В этом году многие парки решили самостоятельно доставить послания детей в Великий Устюг», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С полным списком 77 парков, которые участвуют в новогодней почтовой акции, можно ознакомиться на сайте Министерства благоустройства Подмосковья.

В декабре для детей участников специальной военной операции из Подмосковья организуют новогодний праздник. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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