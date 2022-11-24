Важное 24 ноября 2022, 08:52 «Чудеса мы обеспечим». Андрей Воробьев рассказал о новогоднем празднике для детей военнослужащих из Подмосковья Воробьев рассказал о новогоднем празднике для детей военнослужащих из Подмосковья

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Для детей участников специальной военной операции из Подмосковья организуют новогодний праздник, пока их отцы стоят на защите Родины. Об этом во время встречи с бойцами 45-й отдельной гвардейской бригады рассказал губернатор Андрей Воробьев. Их беседу транслировало радио Sputnik.

«Хотелось бы сказать большое спасибо за то, что поддерживаете наши семьи. О них заботятся, про них не забывают. И вот сейчас новогодние праздники уже на носу — можно узнать, будет ли для детей что-нибудь сделано? Праздник какой-нибудь организован или концерт?» — спросил один из военнослужащих.

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Губернатор рассказал, что, пока мужчины на передовой, они могут не переживать за то, что об их детях позаботятся.

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С женами офицеров разговаривали и договорились о том, что и праздник, и все, что детям положено в Новый год, а именно чудеса, мы обеспечим. Чудеса будут для детей, концерты будут Андрей Воробьев.

Он отметил, что в Московской области постараются подготовить все на уровне, чтобы дети верили в сказку.