Ярмарка вакансий пройдет в Дубне 30 октября | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 13:57 Поделиться Telegram

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Viber Ярмарка вакансий пройдет в Дубне 30 октября

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В особой экономической зоне «Дубна» пройдет ярмарка вакансий. На ней представят направления деятельности высокотехнологичных компаний региона. Среди них — биомедицина, сложные технические системы и другие.

В мероприятии будут участвовать резиденты «Дубны» и другие предприятия. Об условиях работы расскажут приборный завод «Тензор», корпорация «Промтех», объединенный институт ядерных исследований, фармацевтический завод «Алтегра» и другие.

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Мероприятие посетят студенты, выпускники вузов региона и жители Подмосковья. Организаторы ожидают около 300 гостей.

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Ярмарка пройдет в конгресс-центре ОЭЗ 30 октября с 10:00 до 14:00. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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