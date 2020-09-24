В Одинцово открылась социальная ярмарка «Ценопад»

В Одинцовском городском округе открылась социальная ярмарка «Ценопад», которая продлится до 27 сентября. Она рассчитана на более чем 40 торговых мест для фермерской продукции, произведенной в Московской области.

Участники ярмарки представят покупателям овощи и фрукты, ягоды, сухофрукты и орехи, молочную продукцию и яйца, деревенский творог и масло, различные сыры, мясо и рыбу, сало, колбасы, соленья, мед и продукты пчеловодства, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также товары народного потребления и сувенирную продукцию.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин объяснил, что «Ценопад» носит социальный характер и задуман для поддержки подмосковных производителей. Но ярмарка выгода и покупателям — цены на товары будут ниже среднерыночных минимум на 15%.

По данным Разина, в категорию «ценопадный продукт» попали товары, скидка на которые может достигать 70%. В этом сезоне речь идет о более 30 наименованиях. Это разнообразные овощи, свежее мясо и рыба, молочные продукты, сухофрукты, хлебобулочные изделия.

Чтобы защитить посетителей от коронавирусной инфекции на ярмарке установлены санитайзеры, все участники осуществляют торговлю в масках и перчатках, а также выделена целая торговая точка, где покупатели смогут приобрести дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В минувшие выходные в 41 муниципалитете Московской области состоялись 65 ярмарок, на которых было организовано 2886 торговых мест.