Подмосковье 02 апреля 2024, 14:40 Ярмарка постных продуктов пройдет в Одинцове с 15 по 21 апреля Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Ярмарка «Постный день» пройдет с 15 по 21 апреля в Одинцове. Жители и гости округа смогут отведать продукцию подмосковных ферм, а также купить фрукты, овощи и многое другое.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и Владислава Мурашова, несмотря на то, что во время Великого поста люди отказываются от пищи животного происхождения, не стоит забывать о разнообразии овощей, фруктов, ягод, меда, солений и орехов, которые представлены на «постных» ярмарках.

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«Натуральные продукты собственного производства реализуют наши фермеры и производители из других регионов», — рассказал Мурашов.

Помимо овощей, зелени, фруктов, меда и орехов, все желающие смогут приобрести уникальные сувениры от подмосковных мастеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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