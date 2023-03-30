Подмосковье 30 марта 2023, 17:32 Ярмарка образовательных учреждений прошла в центре «Про молодежь» в Ногинске

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Ярмарка образовательных учреждений прошла в центре «Про молодежь» в Ногинске, ее посетили более 300 абитуриентов. Глава Богородского городского округа Игорь Сухин отметил важность таких мероприятий для школьников.

Участие в мероприятии приняли 20 учебных заведений, среди которых Ногинский филиал МГОУ, Ногинский колледж, Богородский политехнический институт и другие.

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«Мы стараемся внести что-то новенькое, разнообразить нашу ярмарку. В этом году — это разговор с тьютером и разговор с работодателями», — рассказала методист молодежного центра «Юность» Ирина Сотскова.

Ребята смогли больше узнать о профессиях, которые можно получить в учреждениях, и о правилах поступления. Так, подмосковный колледж «Энергия» на ярмарке представлял сразу три направления: защита в чрезвычайных ситуациях, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и правоохранительная деятельность. Также школьникам показали мастер-класс по надеванию костюма спасателя.

Подобные ярмарки проводятся в Ногинске каждый год, чтобы помочь абитуриентам с выбором будущей профессии.

«У выпускников сейчас непростое и волнительное время. Нужно не только хорошо сдать экзамены в школе, но и определиться с выбором будущей профессии. <…> Уверен, что они с успехом сдадут экзамены и сделают правильный выбор. А если нет — его всегда можно изменить, ведь жизнь как раз для того, чтобы развиваться, узнавать новое, менять интересы, становиться лучше и опытнее», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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