Важное 30 марта 2023, 14:39 Андрей Воробьев: кадеты из Вологды прибыли в одну из лучших школ Подмосковья для обмена опытом

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Гимназия имени Примакова в Одинцове приняла в гости делегацию одаренных ребят из Вологодской области — кадетов школы «Корабелы Прионежья». Их встретил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Впереди учеников ждет насыщенная программа с экскурсиями, а разместились они в новом пансионе при гимназии.

Обмен опытом между одаренными школьниками — это одна из основных задач в гимназии имени Примакова. Для этого создали все условия, а недавно обустроили новые комфортные кампусы, где и разместились кадеты.

Делегация из Вологодской области прибыла в Подмосковье по приглашению заместителя председателя Совета Федерации России Юрия Воробьева.

Рад всех видеть. Надеюсь, что эта поездка вам запомнится. Я хочу поблагодарить и ваших воспитателей, и Юрия Леонидовича, который сопровождает этот проект, очень вовлечен в него, болеет всей душой. Андрей Воробьев

Губернатор поблагодарил директора гимназии в Одинцове Майю Отариевну Майсурадзе и весь коллектив школы за гостеприимство.

«Вам нужно съездить к нам в Дом правительства, посмотреть информационный центр, где идет управление регионом. Я думаю, что будет интересно», — отметил Андрей Воробьев на встрече с кадетами.

В состав делегации из Вологодской области вошли 23 кадета с 5-го по 11-й класс, добившиеся высоких показателей в учебе.

На территории гимназии имени Примакова есть все условия, чтобы принимать ребят из других регионов. В прошлом году здесь построили четыре кампуса для проживания и новый стадион с трибуной для зрителей.

К началу нового учебного года запланировали открытие нового корпуса гимназии на 500 мест.

Для кадетов подготовили очень насыщенную программу. Они уже побывали на экскурсии в Совете Федерации, на Красной площади, посетили Государственный исторический музей. Для них провели тренировку по футболу.

Вопросы губернатору

На встрече с губернатором Подмосковья школьники спросили, насколько непросто управлять таким большим регионом, есть ли личное время на семью и увлечения.

Если автоматизировать и информатизировать процесс управления регионом, становится гораздо легче. Ведь все, что беспокоит людей, — на первом плане. Андрей Воробьев

По словам губернатора, важно найти себе применение в жизни, определить свое предназначение.

«Мы в нашей деятельности отталкиваемся от того, что волнует жителей, от их предложений. Для этого нужны новые технологии, искусственный интеллект. Работа интересна, когда ты ее любишь, но не стоит забывать и о семье. В жизни важен баланс», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что важно общаться с разными людьми, и пожелал школьникам реализовать свои цели и мечты.

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