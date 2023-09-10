Подмосковье 10 сентября 2023, 15:16 Яна Рудковская и Евгений Плющенко проголосовали на выборах в Подмосковье Мария Петрова

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Продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проголосовали на выборах в Московской области. Супруги прибыли на избирательный участок в селе Назарьево Одинцовского городского округа.

«Мы с Евгением приезжаем каждые выборы на избирательный участок в Назарьево. Знаем о дистанционном электронном голосовании, но выбираем очное голосование. Мы показываем своим примером, что обязательно нужно голосовать, потому что развитие нашего региона очень важно», — заявила Рудковская.

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«Это наш долг. Мы поддерживаем того, кто действительно радеет душой за родное Подмосковье, столько сил и энергии вкладывает в его будущее», — подчеркнул Плющенко.

После процедуры Плющенко и Рудковская сфотографировались с представителями избирательной комиссии и другими проголосовавшими.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей. К 12:00 онлайн проголосовали 379 997 человек. Это уже 85,34% из всех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном формате выборов.

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