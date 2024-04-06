Подмосковье 06 апреля 2024, 09:57 Ямочный ремонт во дворах начался в Шатуре Администрация Шатуры сообщила, что во дворах заделают 198 ям Автор фото: Даниил Коблов

Читать 360tv в

В Шатуре начался ямочный ремонт проездов и тротуаров во дворах. Рабочие в срок до 15 июля заделают 198 ям общей площадью 18 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба администрации округа.

Власти попросили о содействии жителей. Следует внимательнее относиться к объявлениям на информационных досках и в официальных аккаунтах округа в соцсетях и на время проведения работ освобождать дворы от машин, а также с пониманием отнестись к шумным работам.

Реклама

Адрес и сроки ремонтных работ обозначили здесь. Не всегда достаточно устранить яму латкой, поэтому по части адресов ремонт будет проходить большими картами.

Ранее стало известно, что в Химках отремонтируют более 39 тысяч «квадратов» дорожного полотна во дворах. Работы проведут по 40 адресам. Перед их проведением ямы во дворах выявили и оцифровали. Это позволит эффективнее планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением.