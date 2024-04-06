Подмосковье 06 апреля 2024, 09:33 Более 39 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют во дворах Химок пресс-служба администрации городского округа Химки

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Во дворах Химок отремонтируют свыше 39 тысяч «квадратов» дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты «Объединенного городского хозяйства» запланировали ремонт по 40 адресам.

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Ремонтные работы будут проводиться большими картами: сначала рабочие снимут старый асфальт, локально засыпят ямы щебнем и затем уложат свежий асфальт. Ямочный ремонт собираются завершить до 15 июля.

Жителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. В дни проведения работ следует вовремя убирать автомобили по просьбе УК, чтобы не мешать ремонтным работам.

Перечень адресов, по которым пройдут работы, доступен тут. В список вошли территории, на которых ремонт стартует уже в мае.