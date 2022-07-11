Ямочный ремонт дорог полностью завершили в 21 округе Подмосковья

Работы первой волны ямочного ремонта во дворах Подмосковья на 100% завершили в 21 округе. Для второй волны ремонта оцифровали 14 тысяч дорожных дефектов.

По словам руководителя ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, стопроцентного результата достигли городские округа Балашиха, Люберцы, Зарайск, Серебряные Пруды, Лосино-Петровский, Чехов, Котельники, Власиха, Жуковский, Дубна, Красногорск, Дмитровский, Мытищи, Наро-Фоминский, Кашира, Волоколамский, Черноголовка, Шатура и Луховицы.

В Истре, Королеве, Пушкинском, Электрогорске, Подольске и Коломенском работы почти завершены.

Хорошие показатели у Егорьевска, который за неделю поднялся с 19% выполняемости до 100%. Положительные результаты также у округа Пущино, который поднялся с 48% до 100%, у Электростали — с 32% до 71% и у Ступино — с 53% до 71%.

Общая площадь второй волны ремонта составит более 276 тысяч квадратных метров. В июне были заключены контракты на ремонт. В период с июля по сентябрь округа проведут работы.

С использованием субсидии ГУСТ ремонт второй волны проведут 30 городских округов.

Ранее минтранс Подмосковья сообщил, что в жаркую погоду дороги области поливают около 340 единиц техники. Это позволяет охлаждать покрытие, устранять пыль и поддерживать чистоту.