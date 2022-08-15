Яблочный Спас пройдет в «Белой даче» в Котельниках в эти выходные

Фестиваль, который посвящен Яблочному Спасу, состоится в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Он пройдет в Outlet Village «Белая Дача» 20 и 21 августа.

Гости фестиваля познакомятся с гастрономическими изысками Подмосковья и «яблочными» традициями. Они смогут попробовать и приобрести самые вкусные деликатесы, которые готовятся с использованием яблок. Например, крафтовый сидр от сидроделен «Ашрам» и «Трубачеевка», мармелад и пряники RushCrush, традиционную выпечку-шанежку, калачи и пироги, легендарную яблочную пастилу, премиальные ремесленные деликатесы: паштеты, рийеты, террины, конфитюры от «Груня Гурме» из Наро-Фоминского городского округа, мед и медовуху «Сотов мед».

21 августа важным событием фестиваля станет большая презентация Музея истории со вкусом «Коломенская пастила». На ней гостям покажут музейные программы, пригласят принять участие в спектакле с дегустацией пастилы, представят мастер-классы по росписи пряников и многое другое.

Также гостей ждут выступления джаз-бенда, летние террасы ресторанов, лаунж-зоны с фонтанами и шезлонгами, а также бесплатные настольные игры — теннис и соккер. Вход на мероприятие будет свободным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как узнать обо всех событиях Подмосковья онлайн.