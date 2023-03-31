Подмосковье 31 марта 2023, 19:17 Известный актер и видеоблогер Антон Лапенко помог пенсионерке из Подмосковья решить бытовые проблемы

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Актер театра и кино, популярный видеоблогер Антон Лапенко вместе с братьями и сестрой помогли подопечной центра социального обслуживания в Подмосковье. Добровольцы обновили будку для собаки и благоустроили территорию возле дома пенсионерки.

«Пенсионерка живет одна, и у нее нет родственников, которые могли бы помочь, поэтому помощь волонтеров оказалась как нельзя кстати», — рассказали в Министерстве соцразвития Московской области.

Антон Лапенко вместе с родными переделали, вычистили и покрасили собачью будку, обрезали лишние ветки на деревьях у дома пенсионерки.

Руководитель Центра социального обслуживания Московской области Сергей Москвин выразил Антону и его помощникам благодарность за помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил ввести льготное посещение музеев для пенсионеров по принципу «Пушкинской карты» для молодежи.

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