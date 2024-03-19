19 марта 2024, 19:28
Изоляцию трубопроводов в 200 домах Подмосковья провели под контролем ГУСТ
Изоляцию стояков и трубопроводов провели в более чем 200 домах региона с начала года под контролем специалистов ГУСТ Московской области. Эта процедура необходима для минимизации потери тепла, также для защиты от конденсата и коррозии труб.
Сотрудники службы отработали 283 задачи по изоляции стояков и трубопроводов системы отопления. Наибольшее количество из них в — Подольске.
Реклама
Работы проводились в Парадном проезде, на улицах Клемента Готвальда, Мраморной, Чехова, а также в поселках Подольской машинно-испытательной станции и Кузнечики.
В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут оставить заявку на сайте ЕДС МО для оперативного решения жилищно-коммунальных проблем.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Ремонтные работы
Реклама
Реклама