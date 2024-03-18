Подмосковье 18 марта 2024, 14:46 Изношенные теплосети модернизируют в Дубне к началу отопительного сезона Медиасток.рф

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В Дубне проведут капитальный ремонт объектов теплоснабжения перед началом отопительного сезона 2024 года. Такое решение вынесла межведомственная рабочая группа по модернизации объектов.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, предполагаемый объем средств для модернизации составляет 337 миллионов рублей.

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Члены комиссии предложили отремонтировать самые изношенные тепловые сети от улицы 9 Мая до улицы Вокзальной, на улице Вернова, от улицы Промышленная до Павильона задвижек, а также на улице Энтузиастов.

Кроме того, прорабатывается вопрос модернизации источников теплоснабжения — реконструкции котельной № 3 на улице Тверская и капитального ремонта котельной № 1 на улице Промышленной.

«В настоящее время мы завершаем формирование масштабной программы модернизации теплоснабжения всей Московской области. По 21 округу уже сформированы решения, мероприятия будут внесены в Госпрограмму после подтверждения необходимости их выполнения представителями рабочих групп и экспертами», — рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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