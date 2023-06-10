Подмосковье 10 июня 2023, 17:18 Расписание движения электричек на Горьковском направлении МЖД изменится в июне Минтранс Подмосковья

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График движения электропоездов на Горьковском направлении МЖД изменится с 14 по 30 июня, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. В эти дни тупик № 7 на Курском вокзале закроют для проведения работ по реконструкции перед открытием МЦД-4.

В связи с ограничениями часть рейсов выведут из расписания, интервалы в движении увеличатся до 20 минут, и 15 минут в час-пик. В вечернее время большая часть поездов в сторону области проследует от станции Нижегородская и обратно.

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Ознакомиться с актуальным графиком рейсов можно в мобильном приложении ЦППК или на официальном сайте компании.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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