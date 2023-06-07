Подмосковье 07 июня 2023, 14:27 Расписание электричек Ленинградского направления изменится 9 июня Московско-Тверская пассажирская компания

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Расписание движения пригородных электропоездов на Ленинградском направлении изменится 9 июня в период с 11:00 до 17:00, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Ограничения связаны с проведением работ на станции Ховрино по подготовке к запуску МЦД-3.

На участке Москва — Крюково (Зеленоград — прим.ред) поезда проследуют по скорректированному графику, часть поездов будет отменена. Поезда в сторону Москвы пропустят остановочные пункты Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш.

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Пассажиры смогут добраться до этих станций на электричках обратного направления, пересадку можно сделать на станции Лихоборы. Дополнительный билет в этих случаях не потребуется, проезд будет разрешен по прямым посадочным талонам от станций, расположенных на участке Тверь — Моссельмаш. Интервал движения поездов будет частично увеличен до 20 минут.

В день ограничений движения будут отменены рейсы «Крюково-Москва» в 15:21 и 15:29, также не проследует поезд в направлении «Москва-Крюково» в 10:33. Подробное расписание электричек размещено на информационных стендах станций и на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании mtppk.ru. Также следить за изменениями в графике и приобретать билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3.

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