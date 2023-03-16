16 марта 2023, 22:47
Изъятое у коррупционеров жилье начнут выставлять на торги в Подмосковье
В Госдуму внесен законопроект, которым предусматрены новые правила реализации жилых помещений, конфискованных или обращенных в доход государства по коррупционным делам. Об этом сообщили в ГУ региональной безопасности Подмосковья.
Согласно поправкам, изъятые у коррупционеров в доход государства жилые помещения подлежат продаже на аукционе. Возмездному отчуждению подлежит жилье, стоимость которого на вторичном рынке превышает в два и более раза определенную сумму. Ее размер предлагается определять, исходя из общей площади изъятого помещения, умноженной на показатель средней рыночной стоимости в регионе одного квадратного метра жилья.
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В настоящее время в казне РФ находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных либо обращенных в госсобственность, из них 32 объекта относятся к предусмотренной законопроектом категории.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.
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Госдума РФ
Недвижимость
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