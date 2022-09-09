Основной этап выборов депутатов начался в Подмосковье | 360°

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Знаменитости
09 сентября 2022, 13:46
DJ Smash взял гонорар, но отказался выступать в Якутии — СМИ
Спецоперация
09 сентября 2022, 13:45
Жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ
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Путешествия
09 сентября 2022, 13:27
Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России
Подмосковье
09 сентября 2022, 13:26
Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог
Подмосковье
09 сентября 2022, 13:26
Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году
Наука
09 сентября 2022, 13:23
Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении
Мир
09 сентября 2022, 13:12
Глава МИД Венгрии назвал последствия введения лимита цен на российский газ
Власть
09 сентября 2022, 13:11
МИД назвал условие продления продуктовой сделки
Мир
09 сентября 2022, 13:10
Власти Польши вспомнили о территориальных спорах с Чехией