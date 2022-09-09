Основной этап выборов депутатов начался в Подмосковье | 360°

Важное 09 сентября 2022, 11:05 Поделиться Telegram

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Viber Основной этап выборов депутатов начался в Подмосковье

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Первый день выборов депутатов в советы депутатов городских округов начался в Подмосковье. Избирательные участки открыли в 8:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома. Ранее прошло досрочное голосование в Московской области.

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Избирательные участки будут работать все три дня голосования, с 9 по 11 сентября, в Павловском Посаде, Ступине и Рузе.

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С 10 по 11 сентября — в Клину, Шаховской и Наро-Фоминске.

Участки будут открыты только в воскресенье в Люберцах, Домодедове, Зарайске, Чехове, Электрогорске и Серебряных Прудах.

Дополнительные выборы 11 сентября пройдут в Балашихе, Жуковском, Краснознаменске, Щелкове, Лотошине, Луховицах, Дубне, Ленинском округе, Мытищах, Звездном Городке, Сергиевом Посаде и Орехово-Зуеве.

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