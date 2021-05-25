Новые схемы движения помогли избавиться еще от 100 глупых пробок в Подмосковье

Схемы движения улучшили более чем на 100 дорожных участках Подмосковья с начала марта. Их освободили от так называемых глупых пробок, вызванных нехваткой съездов, транзитным потоком или светофорами. Работы выполнили по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги».

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области продолжают бороться с глупыми пробками. Об этом напомнил министр транспорта региона Алексей Гержик.

На сегодняшний день провели работы более чем в 100 пробочных местах, а к концу года планируем увеличить цифру минимум вдвое Алексей Гержик.

По его словам, наибольший эффект ощущается в Ленинском округе, где в Развилке организовали дополнительный выезд.

В Восточном Бутове сделали новые поворотные карманы и добавили стрелки поворота. В Пригороде Лесном устроили дополнительный выезд для общественного транспорта.

«В Лыткарине сократили пробки в три раза, убрав транзит. В Раменском перенастроили светофоры», — добавил Гержик.

Это лишь несколько примеров. Вместе с тем Гержик напомнил, что жители Подмосковья смогут оставить свои предложения по ликвидации пробок на портале «Добродел».