«Долой глупые пробки»: на дорогах Подмосковье разгрузят 300 проблемных мест, на которые указали жители

Для ликвидации заторов иногда не требуется проводить крупные работы. Достаточно внимательно посмотреть на ситуацию и обойтись малыми мерами. Так работает проект «Долой глупые пробки в Подмосковье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям напомнил, что сама идея появилась после жалобы жителя Подольска.

«Интересный факт — когда мы смотрим социологические данны, в нашей деятельности и одобрение вызывают дороги, и они же вызывают достаточное количество нареканий. Одно из таких обращений получили от Олега Лебедева из Подольска и с этого года открыли программу „Долой глупые пробки“. Просто название, говорящее само за себя. Ведь порой, чтобы разгрузить участок дороги, не надо делать многомиллиардную развязку несколько лет. Нужно просто найти быстрое управленческое решение: где-то перенастроить светофор, сделать дополнительную полосу. Это уже было реализовано в Лыткарине и Мытищах», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в городском округе Химки, на Машкинском шоссе, идет строительство развязки. Общая сумма работ составляет 3,5 миллиарда рублей. Чтобы жители не тратили свое время на стояние в заторах, пока работают дорожники, там подготовят крестообразный перекресток, который позволит разгрузить трассу.

«Люди на „Доброделе“ указали на почти 300 таких узких мест. В 100 мы уже положение поправили, до конца года постараемся ликвидировать [остальныеъ. Это большая совместная программа наших жителей и дорожников», — подчеркнул губернатор Московской области.

Принять участие в опросе могут все жители Московской области. В организованном на «Доброделе» опросе можно выбрать городской округ, время затора, наличие светофора и назвать причину образования пробки.

Речь идет именно о тех случаях, когда не требуется расширения дорожного полотна или введения новой полосы, а когда пробка образуется по неочевидным на первый взгляд причинам. Например, на улицах около больниц, где нет собственной парковки и пациенты оставляют машины вдоль дороги, из-за неверного знака дорожного движения или других глупых случаев.

До конца 2021 года схемы дорожного движения поменяют на 150 участках трасс Московской области. На них указали участники опроса на «Доброделе». В этих местах не требуется проведения оперативных мероприятий, а исключительно обустройство поворотных карманов, перенастройка светофоров и новая схема движения транспорта.