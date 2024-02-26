Подмосковье 26 февраля 2024, 19:49 Иван Охлобыстин и Сергей Карякин поддержали акцию фонда «Орион» по сбору крови для участников СВО Телеканал «360»

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Известный актер Иван Охлобыстин и международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин поддержали акцию по сбору крови для бойцов специальной военной операции. Мероприятие прошло в Красногорске.

Около сотни человек стали участниками донорской акции в госпитале имени А. А. Вишневского в Красногорске. В числе добровольцев кровь для участников СВО сдали Иван Охлобыстин и Сергей Карякин. Это первая донорская акция фонда гуманитарных инициатив «Орион» и госпиталя Вишневского.

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«Если это кому-то спасет жизнь, значит выполнена важная часть моего жизненного задания», — подчеркнул Иван Охлобыстин во время сдачи крови.

По мнению Сергея Карякина, каждый гражданин может потратить полчаса своей жизни, чтобы сдать кровь и, возможно, спасти чью-то жизнь.

«Я стараюсь всегда помогать тем, кто нуждается. <…> Также планирую и в дальнейшем оказывать точечную помощь. Очень приятно, что такой серьезный благотворительный фонд „Орион“ разделяет эти убеждения», — поделился Сергей Карякин.

Полученная от доноров кровь частично останется в госпитале Вишневского. Она предназначена для раненных военнослужащих, которые проходят лечение здесь.

«По потребности мы ее отправляем туда — в военные госпитали, которые непосредственно работают с ранеными. Мы комплектуем контейнер специальный термоизоляционный и отправляем туда», — рассказал начальник центра переливания крови госпиталя А. А. Вишневского Александр Утлик.

Только в госпитале Вишневского в месяц кровь сдают около 1,2 тысячи человек. Процедура занимает менее 30 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев организовал к 23 Февраля телемост с бойцами СВО.

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