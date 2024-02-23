Подмосковье 23 февраля 2024, 11:33 «Волнительное событие». Воробьев организовал телемост с подмосковными бойцами СВО Губернатор Воробьев организовал телемост с бойцами полка Московской области

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К 23 Февраля в Красногорске провели телемост с военнослужащими полка Московской области, выполняющими боевые задачи в зоне СВО. Его организовали по инициативе губернатора Андрея Воробьева при поддержке Минобороны.

«Мы сегодня — спасибо Министерству обороны — сделаем все, чтобы обеспечить общение с ребятами, которые ушли от нашего именного полка. Всегда очень волнительное и трогательное событие, но всегда есть большой запрос у семей увидеть своих близких», — отметил глава региона.

Антон Чернов

Пообщаться с родными приехали люди из разных уголков Подмосковья: Дмитрова, Люберец, Серпухова, Клина, Сергиева Посада и других территорий — и даже из-под Костромы.

Жены, матери, дети произнесли бойцам СВО слова поддержки и любви, пожелали поскорее вернуться с победой. Участники спецоперации тепло отвечали близким, заверяли: «Все будет хорошо».

Антон Чернов

«Мы очень рады вас видеть, ребята! Я был в Таманской дивизии, когда вы проходили подготовку. А сейчас ко Дню защитника Отечества вместе с вашими родными и близкими собрались здесь, чтобы передать самые добрые пожелания», — обратился к военнослужащим Андрей Воробьев.

Он назвал их героями и защитниками и отметил, что понимает, как они беспокоятся о своих семьях. Власти стараются делать все, чтобы «тыл был прикрыт», заверил губернатор.

Пресс-служба Минобороны

Бойцы поблагодарили Андрея Воробьева за возможность увидеть близких и помощь, которую Московская область оказывает полку. Один из военнослужащих признался, что некоторые из них «едва сдерживают слезы», потому что давно не видели родных.

В Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы — в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг». Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин поручил заботиться о семьях бойцов, и власти Подмосковья понимают, как для семей важны такие встречи. Они всегда «о самом главном — о любви, дружбе, поддержке», резюмировал Воробьев.